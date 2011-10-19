Чорнобильці хочуть зустрітись із нардепами від Вінниччини

Вінницькі ліквідатори аварії на ЧАЄС, афганці та військові пенсіонери хочуть зустрітися із земляками - депутатами Верховної Ради, аби отримати відповіді про подальше соціальне забезпечення пільгових категорій.

Про це повідомив керівник Вінницької міської громадської організації «Союз. Чорнобиль. Україна» Микола Бойчук.

За словами Бойчука, проханням організувати таку зустріч він висловив на одному з «круглих столів», організованих у Вінниці «Фронтом змін». Сподіваються, що «фронтовики» допоможуть, бо аналогічні звернення до депутатів облради нічого не дали.

Основне питання, яке планують обговорити з депутатами, - це збільшення фінансування Вінницькій області для придбання ліків пільговикам.

- Ми б хотіли, аби нас почули всі, хто причетний до формування Держбюджету. Адже наразі дуже гостро стоїть питання лікування ліквідаторів. Так, ці люди можуть звернутися до лікаря, але дуже часто після встановлення діагнозу постає питання про не підйомні суми на ліки, - часом і про 100-200 тис. грн. Мало того, що ці кошти важко отримати, вони можуть надійти аж за місяць чи два. А хвороба не чекає.

Чорнобильці сподіваються, що земляки-нардепи зможуть стати потужним лобі, чи хоча б звернуться до КМ з листом, в якому звернуть увагу на збільшення витрат держави на соцзахист ліквідаторів, афганців тощо.