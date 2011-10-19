Горіла церква в Липовецькому районі

Пекельне полум’я

Як повідомляє прес-служба Управління МНС у Вінницькій області, в приміщенні пономарської Свято-Преображенської церкви Тульчинської Єпархії в селі Стара Прилука Липовецького району. 17 жовтня виникла пожежа

Вогонь знищив 15 квадратних метрів глинобитно-валькованого перекриття, бляшана покрівля та внутрішнє оздоблення стін на площі 50 квадратних метрів.

Причина пожежі: коротке замкнення електрмережі.

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