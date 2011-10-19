Вінниччина будується на третину більше

У січні – вересні 2011р. підприємствами області виконано будівельних робіт на 35,6% більше проти аналогічного періоду попереднього року.

За даними Головного управління статистики у Вінницькій області, зростання обсягів будівництва у січні – вересні 2011р. проти відповідного періоду попереднього року відбулося майже за всіма основними видами будівельної діяльності.

Найбільше цьому сприяла діяльність підприємств, що займаються будівництвом будівель і споруд: їх частка у загальному обсязі становить 90,6%. Зокрема, будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв’язку й енергопостачання нарощено в 1,7 рази, будівництво будівель - на 34,5%.

Також, на 42,3% зросли обсяги робіт по підприємствах, що здійснюють будівництво доріг, аеродромів та улаштування поверхні спортивних споруд.

Майже 70% загальних обсягів робіт відносяться до нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння. Решта – капітальний та поточний ремонти.

Будівельні підприємства м. Вінниці, якими виконано 80% загальнообласного обсягу робіт, наростили їх проти 9 місяців попереднього року на третину.

Голова облдержадміністрації Микола Джига, коментуючи зростання обсягів будівельних робіт, підкреслив: «У поточному році нам вдалося активізувати будівництво декількох об’єктів соціальної сфери, введено в експлуатацію сучасну школу в Шаргородському районі, до кінця року повинні здати Шаргородську поліклініку і школу на 1300 учнів в Томашполі. Ні на мить не зупиняються роботи на пироговській лікарні».

Також керівник області відзначив, що серйозні об’єкти зводяться в секторі промислового будівництва, що створює перспективу для розширення інноваційного виробництва в регіоні. Окрім того, продовжується модернізація транспортної інфраструктури.