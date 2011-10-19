Молодь з діабетом позмагається у Вінниці за участь в «ДіаЄвро-2012»

22-23 жовтня 2011 року у Вінниці на території спортивного комплексу «Нива» (вул. П.Запорожця, 5-А) пройдуть змагання Всеукраїнського відбірного етапу з міні-футболу до «ДіаЄвро-2012» серед молоді 1977-1994 років народження, хворої на цукровий діабет.

До нас приїдуть команди з Києва, Сум, Дніпропетровська та Івано-Франківська. Приєднають до них і вінничани.

«ДіаЄвро -2012» - захід континентального рівня, його проведення підтримує оргкомітет Євро -2012 і Федерація футболу України. Варто зазначити, що «діабетичний» спортивний захід такого рівня пройде вперше у світі.

За словами одного зі співорганізаторів вінницьких змагань президента Вінницького обласного Благодійного фонду "Здорова нація" Вадима Кудіярова, цей турнір проводиться, аби звернути увагу суспільства на проблему діабету і залучити молодь, яка долає цю недугу, до громадського руху.

Переможця змагань проголосять Чемпіоном Всеукраїнського відбірного етапу з міні-футболу до «ДіаЄвро-2012». Ця команда потрапить до складу збірної України.

Проведення турніру на Вінниччині координують Українська діабетична федерація та Громадські ради при Вінницькій облраді та ОДА.