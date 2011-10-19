Молодь з діабетом позмагається у Вінниці за участь в «ДіаЄвро-2012»

11:35, 19 жовтня 2011
Вінниця
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Переможці ввійдуть до національної збірної

22-23 жовтня 2011 року у Вінниці на території спортивного комплексу «Нива» (вул. П.Запорожця, 5-А) пройдуть змагання Всеукраїнського відбірного  етапу з міні-футболу до «ДіаЄвро-2012»  серед молоді 1977-1994 років народження,  хворої на цукровий діабет.   
До нас приїдуть команди з Києва, Сум, Дніпропетровська та Івано-Франківська. Приєднають до них і вінничани.
«ДіаЄвро -2012» - захід континентального рівня, його проведення підтримує оргкомітет Євро -2012 і  Федерація футболу України.  Варто зазначити, що «діабетичний» спортивний захід такого рівня пройде вперше у світі.
За словами одного зі співорганізаторів вінницьких змагань президента Вінницького обласного Благодійного фонду  "Здорова нація" Вадима Кудіярова,  цей турнір проводиться, аби звернути увагу суспільства на проблему діабету і залучити молодь, яка долає цю недугу, до громадського  руху.
Переможця змагань проголосять Чемпіоном Всеукраїнського відбірного етапу з міні-футболу до «ДіаЄвро-2012». Ця команда потрапить до складу збірної України.
Проведення турніру на Вінниччині координують Українська діабетична федерація та Громадські ради при Вінницькій облраді та ОДА.

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