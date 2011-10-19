Вінничанин Ігор Калетник спростив митні процедури з Росією

Угоди укладено під час другого україно-російського економічного форуму «Науково-технічна співпраця регіонів та міжрегіональна виробнича кооперація», що проходив під патронатом президентів Росії та України у Донецьку.

Зокрема, за словами голови Держмитслужби України Ігоря Калетника, спрощено процедуру перетину кордону між Росією та Україною.

- Громадяни та субєкти проходитимуть усі процедури лише один раз в пункті пропуску на території однієї із сторін, - зазначив він. – Подібний досвід з нашими польськими та молодвськими колегами – прямий доказ ефективності такої практики

Після підписання документу пілотний проект загального контролю буде запущено в пунктах пропуску «Куйбишево-Дяково» (на території РФ). В перспективі – «Успінка-Матвіїв Курган» та паромна переправа «Крим-Кавказ».

Також було підписано міжурядову угоду про співпрацю в сфері будівництва та облаштування пунктів пропуску. В першу чергу, цей документ має забезпечити обмін інформацією в сфері будівництва та розвитку пунктів пропуску.

Крім того, митні служби України та Росії вважають за необхідне ліквідувати обмеження руху окремих видів товарів.

Ігор Калетник зазначає, що бізнес чутливий до покращень умов підприємництва та інвестування. Тому збільшення товарообігу – це добрий знак для митних служб, рух в правильному напрямку.

Довідка. За 9 місяців 2011 року обсяг зовнішньої торгівлі склав 38,8 млрд.дол США. Це майже на70% більше, ніж за 9 місяців 2010 року.

