30 років провів за гратами 49-річний житель Гайсинського району, якого затримали за підозрою в скоєнні розбійного нападу на подружжя в селі Мітлинці.

За повідомленням СГЗ УМВС України у Вінницькій області, постраждале подружжя мешкало на околиці села. Трагедія сталася пізно ввечері, коли невідомий злочинець напав на 34-річного власника помешкання і вдарив його ножем.

Невідомий злочинець посіяв страх в селі, місцеві жителі боялися ввечері виходити на вулицю та якнайдійніше зачиняли двері. Тож люди всіляко сприяли міліції, яка займалася пошуками злочинця, надавали будь-яку інформацію, яка могла б у цьому допомогти.

За словами начальника УКР УМВС в області Олександра Глянька, близько 40 чоловік міліції були задіяні до пошуків в цьому та сусідніх селах, проводили подвірний обхід, перевіряли нежилі будинки, закинуті ферми.

А злочинець тим часом два тижні переховувався в лісі, облаштувавши собі лігвище. Виходив зі схованки вночі, аби поповнити запаси їжі та води. Затримали його у цьому ж селі, переодягненого в жіночий одяг.

Зловмисника доправили до районного відділу міліції. З’ясувалося, що 49-річний затриманий в минулому тричі відбував покарання в місцях позбавлення волі. Чоловік провів за гратами 30 років.

За фактом скоєння розбійного нападу , скоєного із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень відповідно до ч.4 ст.187 КК України порушено кримінальну справу. Підозрюваному загрожує від 8 до 15 років ув’язнення.