Презентація виставкового проекту "4&2"

20 жовтня о 18.00 в галереї «Арт-шик» відбудеться презентація виставкого проекту «4&2», назву якого можна інтерпретувати як «четверо та двоє».

Проект об'єднує шістьох київських художників, четверо з яких Ігор Єлісєєв, Алла Юрковська, Ольга Соловйова та Дмитро Добровольський - працюють у царині живопису, а двоє Володимир Микитенко та Ірина Вештак-Остроменська у скульптурі.

Виставка організована у рамках програми «Міст», спрямованої на популяризацію творчості сучасних українських митців у Вінниці. Кожен з представлених авторів є яскравою особистістю, і хоча вони мають різні вектори творчого спрямування, творчість кожного з них є знаковою для розуміння стану сучасного мистецтва України.

Виставка триватиме до 3 листопада.