Сам собі дитячий обмудсмен

Які права мають діти і як вони виконуються дорослими? Відповіді на ці питання дали у своїх роботах учні вінницьких шкіл, які взяли участь у фото-конкурсі «Права дітей – очима дітей», - повідомляє сайт Моя Вінниця.

Як повідомила директор Вінницького соціального центру для сім'ї, дітей та молоді, ініціатор конкурсу, Світлана Сулімова, нагородження переможців відбудеться 20 жовтня о 13.00 у кінотеатрі «Родина». Талановиті фото відзначать подарунками від директора мережі магазинів «4 сезони» Ольги Сидорчук. Присутні на нагородженні зможуть також побачити виставу про дітей-біженців у виконанні молодіжного театру школи рівних можливостей, що діє при Вінницькому соціальному центрі для сім'ї, дітей та молоді. На нагородженні будуть і представники міжнародної організації «ЕКПАТ», яка протидіє торгівлі людьми та допомагає дітям-біженцям.