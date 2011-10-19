Сам собі дитячий обмудсмен

12:26, 19 жовтня 2011
Вінниця
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Права дітей у фотоконкурсі

Які права мають діти і як вони виконуються дорослими? Відповіді на ці питання дали у своїх роботах учні вінницьких шкіл, які взяли участь у  фото-конкурсі «Права дітей – очима дітей», - повідомляє сайт Моя Вінниця.
Як повідомила директор Вінницького соціального центру для сім'ї, дітей та молоді, ініціатор конкурсу,  Світлана Сулімова, нагородження переможців відбудеться 20 жовтня о 13.00 у кінотеатрі «Родина». Талановиті фото відзначать подарунками від директора мережі магазинів «4 сезони» Ольги Сидорчук. Присутні на нагородженні  зможуть також побачити виставу  про дітей-біженців у виконанні   молодіжного театру школи рівних можливостей, що діє при Вінницькому соціальному центрі для сім'ї, дітей та молоді.  На нагородженні будуть і представники  міжнародної організації «ЕКПАТ», яка протидіє торгівлі  людьми та допомагає дітям-біженцям.

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