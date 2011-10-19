На Вінниччині вимерло народу на чотири села

Демографічна ситуація на Вінниччині залишає бажати кращого. Відповідно до даних Головного управління статистики у Вінницькій області, з початку року подільські матусі народили 11748 малюків. Проте померло в області на третину більше людей, аніж з’явилося на світ нових, - 16919.

Таким чином, зафіксовано від’ємний природний приріст населення - мінус 5171.

Натомість тішить, що поміцнішали родинні цінності подолян: побралися цього року 6938 пар, а розлучились 1301.

Всього в області наразі проживає 1637480 осіб , з них городяни – 813768. Дещо більше населення проживає у селі - 823712.