НКРЄ заморозить вінницьких держслужбовців

У Вінницькій міській раді відбулась щотижнева нарада першого заступника Вінницького міського голови Володимира Кістіона із керівниками водо- та теплопостачальних організацій міста.

Під час наради він повідомив, що рівень боргу населення Вінниці перед теплопостачальними організаціями становить 29,5 мільйонів гривень.

«В цілому по місту борг становить 98 мільйонів гривень, - зазначив перший заступник міського голови. - Проте, в цій сумі є зобов'язання і держави - різниця у тарифах, пільги та субсидії, а також борги підприємств державної форми власності».

Крім того, Володимир Кістіон повідомив, що НКРЕ збільшує майже на 45% вартість газу для бюджетних установ та інших споживачів. Відтак для бюджетних установ вартість однієї тисячі кубів блакитного палива вартуватиме 3700 гривень.

Із початком опалювального сезону відновилась і робота із неплатниками. Наразі на розгляд суду винесено близько 194 позовів на загальну суму понад півмільйона гривень.

Крім того, проводяться спільні рейди з працівниками Державної виконавчої служби на рахунок виявлення у боржників ліквідного майна - накладаються арешти на житло, автомобільний транспорт.