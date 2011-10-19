Народні майстри області представлятимуть свої роботи

20-го жовтня о 12 .00 у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відбудеться відкриття 63-ї виставки образотворчого та декоративного мистецтва Вінниччини.

- Це традиційна виставка, яку організовує Обласний центр народної творчості, - повідомили у музеї. – На ній будуть представлені різні види декоративного ужиткового мистецтва – вишивка, ткацтво, кераміка, малярство, різьблення по дереву, витинанка. За попередніми даними виставлятиметься близько 1700 робіт понад ста народних майстрів. Будуть представлені роботи як уже знаних митців, так і нововиявлених.