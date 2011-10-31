Область виробила по 10 пудів цукру на кожного вінничанина

Цьогорічна врожайність буряків на Вінниччині не може не радувати: з кожного гектара в середньому збирають по 402 ц/га, а це на 66 ц/га більше, аніж торік. Солодкі корені станом на 31 жовтня зібрано на площі 64 тис.га із 73.3 тис. га наявних. Вже накопано 2574 тис. тонн.

На цукрові заводи області вже довезли 2297,7 тис. тонн цукрових буряків, із них 1910,7 тис. тонн вже переробили.

На 13 цукрозаводах області в цьому сезоні вироблено 267,1 тис. тонн цукру, що на 62,8 тис. тонн, більше ніж на відповідну дату минулого року. В перерахунку на душу населення на кожного мешканця області в середньому припадає по 10 пудів вінницького цукру.