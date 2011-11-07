Вінницькі ДАІшники знайшли у Вінниці «чортові перехрестя»

Держінспектори Вінниччини провели рейд з безпеки дорожнього руху в рамках Всеукраїнських заходів. Вінницькі інспектори ДАІ вивчають ситуації на дорогах та вживають оперативних заходів щодо попередження аварій. Загалом станом на початок жовтня співробітники ДАІ виявили понад 28 тисяч порушень Правил дорожнього руху.

Державтоінспектори Вінниці визначили п’ять найбільш аварійно-небезпечних перехресть міста. Це перехрестя вулиць Келецька – Лялі Ратушної; вулиць Хмельницьке шосе – Писарєва; Островського - Нансена; перехрестя Островського - Данила Нечая- 50-років Перемоги та перехрестя вул.Островського-Некрасова. Загалом у місті визначено 12 місць концентрації об’єктів пригод.

За розпорядженням міського голови до кінця наступного року на даних ділянках дороги буде проведено ремонтні роботи та розміщено інформаційні плакати для водіїв. Про це повідомив начальник відділу ДАІ вінницького міського управління Анатолій Присяжнюк.

А мер міста Володимир Гройсман наголосив на тому, що прикра статистика наїздів на пішоходів – це не лише власне необлаштовані ділянки на дорогах, а й часто вина саміх водіїв, які сідають за кермо автмобіля в нетверезому стані. «Мене дуже турбує питання п’яних водіїв, які, перевищуючи усі можливі швидкості, скоюють наїзди на пішоходів, і це все призводить до летальних наслідків, - підкреслив очільник Вінниці. - Я розумію, що біля кожного перехрестя та на кожній вулиці поставити інспекторів просто неможливо. Але я вважаю, що прививати нормальну, цивілізовану культуру пересування по місту ми зобов'язані. На дорогах міста повинно бути безпечно».