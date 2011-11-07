Громадська рада Вінниччини звітує про роботу

Громадська рада при вінницькій обласній державній адміністрації та обласній раді підбила підсумки своєї роботи за 9 місяців поточного року. Громадська рада створена у 2004 році. Її члени правління мають можливість бути присутніми на засіданнях постійних депутатських комісій обласної ради з правом дорадчого голосу при обговоренні проектів рішень. «Без активності громадської Ради не буде громадянського суспільства», - зазначає голова Пилип Прудиус.

Громадська рада навчає з питань громадської експертизи та активно приймає участь в акціях з пропаганди здорового способу життя. Зокрема, представники посіли третє місце в козацькому квесті до Дня живого вогню, в жовтні прийняли участь у змаганнях відбіркового етапу з міні-футболу до Євро-2012. За підсумками громадського обговорення громадські організації Вінниччини направили до Верховної Ради України пропозиції, які дозволили забрати з біг-бордів рекламу, в якій зірки спорту пропагували слабоалкогольні напої.

Також Громадська рада приймала активну участь у Всеукраїнській благодійній акції «Від серця до серця» і посіла почесне І місце серед усіх областей України.