Серця вінничан не витримують реалій життя

У Вінниці, як і в державі, за останні 5 років поширеність серцево-судинних захворювань зросла на 25%. Зокрема, за три останні роки на 5% зросла кількість випадків захворюваності на інфаркт міокарда.

За даними Департаменту охорони здоров'я Вінницької міської ради, в місті щорічно фіксується 400-500 випадків гострого інфаркту.

Аби попередити ранню смертність та ускладення після хвороби, 2008 року було введено в дію кардіорентгенопераційний блок на базі першої міської клінічної лікарні. З початку роботи закладу там проведено 1300 інтервенційних коронарних втручань, в тому числі — стентування.

Разом із впровадженням тромболізної терапії це дало змогу зменшити показник смертності вінничан від інфаркту у півтора рази.