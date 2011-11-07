Жмеринчани отримали три «швидких»

Ключі від нових сучасних автомобілів отримали Кацмазівська, Северинівська та Могилівська громади Жмеринського району. На ці цілі із районного і місцевих бюджетів витрачено 380 тис. грн. Вручаючи ключі від «швидких», голова Жмеринської РДА Юрій Твердохліб зазначив, що наданий транспорт сприятиме більш якісному медичному обслуговуванню населення району.

За даними управління у справах преси та інформації ОДА, на даний час у Жмеринському районі працює 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини, де передбачено розміщення 4 пунктів швидкої медичної допомоги тимчасового базування.

До 20 - річниці незалежності України здано в експлуатацію сучасну амбулаторію в с. Северинівка, на що витрачено понад 100 тис. грн. До кінця року буде освоєно майже 400 тис. грн. на реконструкції Чернятинської амбулаторії. Розроблено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт амбулаторії в с. Носківцях, вартість робіт якої складає 50 тис. грн.. На ремонтні роботи ФАПу в с. Демидівка витрачено 17 тис. грн. До кінця поточного року буде облаштовано внутрішні вбиральні в одній амбулаторії і 7 ФАПах. Поліпшенню якості медичних послуг сприяє нещодавно здане в експлуатацію сучасне пологове відділення при центральній районній лікарні