Вінницькі бадмінтоністи перемогли у Дніпропетровську

Вінничани успішно виступили на всеукраїнському молодіжному турнірі пам’яті Івана Макарова, засновника школи бадмінтону у Дніпропетровську, яка нині є провідною в країні. Вихованці ДЮСШ № 2 Вінницького міського спорткомітету здобули 3 медалі, 2 з яких – найвищого ґатунку. Зокрема, 2 золоті медалі виборов Максим Косован – в одиночному заліку та у змішаній парі (разом з дніпропетровською спортсменкою). Також він став срібним призером у парі зі своїм земляком Владом Гуркало. Загалом у Дніпропетровську за медалі змагалися 160 учасників з різних регіонів, з них 7 – вінничани.

Максиму Косовану – 15 років. На турнірі пам’яті Макарова він успішно протистояв спортсменам, які на 3 роки старше за нього. Починав Максим у Піщанській ДЮСШ, а нині тренується у Вінниці і є зіркою, що сходить. Косован останнім часом регулярно виборює найвищі місця на найважливіших змаганнях країни. Наприклад, нещодавно він став переможцем відкритого всеукраїнського турніру у Львові за участі провідних молодих бадмінтоністів Молдови та Польщі.