46% шкіл Вінниччини мають внутрішні туалети
12:54, 07 листопада 2011Вінниця
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Показник вищий середнього по Україні
Минулого року губернатор Вінниччини Микола Джига доручив облаштувати по школах області внутрішні туалети. На сьогодні вони вже є у 114-ти навчальних закладах.
- Забезпеченість шкіл внутрішніми туалетами складає майже 46%, - зазначив начальник управління освіти і науки ОДА Ігор Івасюк. – Це значно вище, ніж середній показник в Україні.
Наразі роботи по облаштуванню внутрішніх туалетів та створенню нормальних побутових умов у школах тривають. Протягом 2012-го року цю проблему обіцяють вирішити.
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