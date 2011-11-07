46% шкіл Вінниччини мають внутрішні туалети

Минулого року губернатор Вінниччини Микола Джига доручив облаштувати по школах області внутрішні туалети. На сьогодні вони вже є у 114-ти навчальних закладах.

- Забезпеченість шкіл внутрішніми туалетами складає майже 46%, - зазначив начальник управління освіти і науки ОДА Ігор Івасюк. – Це значно вище, ніж середній показник в Україні.

Наразі роботи по облаштуванню внутрішніх туалетів та створенню нормальних побутових умов у школах тривають. Протягом 2012-го року цю проблему обіцяють вирішити.