В’ячеслав Узелков «ШОКував» вінничан шубами

5-6 листопада у торговому центрі «Шок» відбулися «Вінницькі дні моди» сезону осінь - зима 2011-2012 р.р. Свої колекції на ньому представляли як відомі вінницькі дизайнери, так і початківці - студенти з Вінницького ліцею сфери послуг, Інститутуконструювання одягу та Інституту культури.

Цьогоріч вперше за 5 років захід проходив у новому форматі, наближеному до столичного Fashion Week. Перед показом було відкрито «showroom», де вінничани мали можливість придбати ексклюзивний модний одяг.

Людмила Бушинська представила глядачам речі бренду «Рута», вирішальною ознакою якого є національний колорит та використання етнічних елементів. Дует дизайнерів Олени Соколової та Олени Сергеєвої DESS підготували демократичну колекцію під назвою «Город 012». Її відмінні риси - багатошаровість, різноманітність фактур та енергія впевненості. Ольга Родченко, торгівельна марка «OLGARA», продемонструвала колекцію у еклектичному стилі «Тет-а-тет». Колекція жіночого одягу «Претензія» Світлани Теренчук вирізнялась поєднанням класики, casual, елементів мілітарі та ніжного романтизму. Студія дизайну трикотажного одягу «Ажур» Наталії Горбонос представила колекцію «Осінні акварелі». Власниця модного дому «Ярославна» Марина Ярославська презентувала колекцію виробів зі шкіри та хутра. До речі, родзинкою показу стала демонстрація шуб відомим боксером В’ячеславом Узєлковим. Дуже оригінальну колекцію «Жіноче щастя» із 50-ти моделей представив Олександр Очеретний.

- Жіноче щастя – це відносна річ, - пояснив УНІАН-Вінниччина Олександр Очеретний. - Одяг для більшості жінок – це як та цукерка, котра «запускає» в роботу гормон задоволення. Моя колекція суконь, оздоблених французьким мереживом та вовняною бахромою пальт, шовкових спідниць та сарафанів, створена на основі пануючих трендів і її може одягнути як 17-річна дівчина, так і жінка за 30.

Гостротрендовим елементом у нинішньому сезоні, за словами Олександра Очеретного, є баска. У кольоровій гамі актуальними є поєднання жовтого, бузкового, рожевого, чорного та червоного кольорів.

У фінальному виході дизайнер вразив публіку весільною сукнею з французького мережива ручної роботи, оздоблену напівдорогоцінним камінням. Демонструвала її відома київська модель Валерія. Сукня створена спеціально для неї: наприкінці літа у Валерії було весілля.

«Вінницькі дні моди» сезону осінь - зима 2011-2012рр. відбулися за рахунок коштів цільового фонду міської ради «Соціально-економічний розвиток міста». Кошторис витрат на проведення заходу сягнув 29 тис.грн.