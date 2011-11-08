Лісівники Вінниччини сплатили державі 20 млн. гривень податків

Вінницькі лісівники підбили підсумки роботи галузі за 9 місяців 2011 року.

Як повідомили у Вінницькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства, лісгоспами області за цей час реалізовано продукції на 140 млн. грн. Це на 34% більше, аніж відповідного періоду минулого року.

Загалом, за оцінками керівників галузі, 4 держпідприємства працюють ефективно, 7 – задовільно. Причому всі підприємства – прибуткові, а середня рентабельність їх діяльності склала 2%. найпродуктивніше спрацював Жмеринський держлісгосп – з рентабельністю 5,6%.

На розвиток лісового господарства спрямовано 62 млн. грн., і лише 7 млн. грн. із цих коштів виділила держава.

До Зведеного бюджету лісівники області перерахували 20 млн. грн., а це у 2,6 рази більше коштів, ніж отримано від неї на ведення лісового господарства.

Лісосічний фонд за 9 місяців освоєно на 78%.

Середня зарплата лісівників Вінниччини наразі становить 2549 гривень.