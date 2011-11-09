Вінницький Джеймс Бонд намагався збути засоби отримання інформації

Співробітники СБУ затримали інженера з обслуговування комп’ютерної техніки одного з коледжів Вінниці під час спроби збуту 10 спецзасобів негласного отримання інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє прес-служба Управління СБУ у Вінницькій області.

З робочого комп’ютера зловмисник замовляв за кордоном через інтернет закамуфльовані під автомобільні брелоки із вмонтованою мініатюрною відеокамерою та мікрофоном, а потім розміщав на сайті інтернет-аукціону свої пропозиції щодо реалізації цих засобів негласного відеоспостереження та прослуховування.

Правоохоронці затримали правопорушника під час спроби збуту 10 пристроїв.

Стосовно зловмисника порушено кримінальну справу за фактом вчинення злочину, передбаченого ст.359 (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.