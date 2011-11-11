Податківці намагаються йти шляхом порозуміння з підприємцями

На переконання голови комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області Ірини Зленко, представники влади та громадських організацій повинні разом створювати належні умови для розвитку бізнесу в області. За її словами, для встановлення оптимально-вірного шляху розуміння законодавчої бази податківці повинні бути в одній команді із суб’єктами господарювання краю, - повідомляє відділ звязків з громадськістю ДПА у Вінницькій області.

Серед пріоритетних напрямків роботи служби з підприємництвом є налагодження тісної співпраці з громадськими організаціями краю, які представляють інтереси бізнесу, зокрема, із територіальним відділенням Асоціації платників податків України (АППУ).

На нещодавньому зібранні об’єднання, Голова ради Валерій Нікітюк розповів про основні підсумки роботи організації за період діяльності на території області. За його словами, підприємці – члени АППУ мають чимало переваг, але скористатися ними вони можуть лише за умови добросовісної сплати податків. Відтак, член Асоціації може впливати на процеси, які відбуваються в економіці держави.

Податківці, присутні на зібранні, розповіли про плани діяльності податкової служби. Так, приміром, представники бізнесу області мають можливість за допомогою електронної пошти, через Інтернет надсилати свої пропозиції для подальшого направлення до органів законодавчої ініціативи. Також для забезпечення зворотного зв'язку з підприємцями та своєчасного реагування на проблемні питання надзвичайно ефективним є анкетування. Результати подібних опитувань обов’язково враховуються у роботі, як податківців, так і працівників асоціації.

Відтепер керівництво АППУ у області входитиме до громадської ради при ДПА у області, зможе не лише брати участь у її засіданнях, а й дізнаватись про нові аспекти у діяльності податкової служби області.