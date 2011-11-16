У Словакії «настріляли” 3 медалі

11-15 листопада у місті Нітра (Словакія) проходив традиційний престижний міжнародний турнір “Олімпійські надії Європи”. Вінниччину на ньому представляли три спортсменки, які виступали в заліку серед дівчат. Всі вони стали призерами. Кандидат у майстри спорту Вікторія Шульга виборола бронзову нагороду в стрільбі з пістолета. В стрільбі з гвинтівки першою стала майстер спорту України Інна Кащук, а другою – майстер спорту міжнародного класу Світлана Огір. Вони досягли цього у суперництві з провідними асами кульової стрільби з 10 країн Європи.

Загалом збірна України, яку представляли 28 спортсменів, у Нітрі здобула півтора десятка нагород різного ґатунку.

– Шульгу, Кащук та Огір включили до складу збірної України з кульової стрільби, яка у лютому наступного року візьме участь у юнацькому чемпіонаті Європи в Фінляндії, – повідомив віце-президент обласної федерації та директор обласної ДЮСШ з кульової стрільби Віктор Щерба. – Загалом нині до різноманітних збірних України (пістолет, гвинтівка, рухома мішень) входить 10 стрільців Вінниччини, серед яких четверо – дорослі.