Чиновник гальмує перехід громади з УПЦ (МП) в УПЦ КП

На Вінничині відділ у справах релігій обласної державної адміністрації гальмує перехід громади з УПЦ (МП) в УПЦ КП. Парафіяни храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Рахни-Лісові в Шаргородського району у вересні 2011 року вирішили змінити церковну юрисдикцію.

Близько півтора тисяч осіб провели збори і обрали керівником громади протоєрея Станіслава Березу - священика, який служить на парафії з 1992 року. На тих зборах комісія й встановила факт пропажі статуту релігійної громади печатки та реєстраційного свідоцтва та склала відповідний акт про втрату. Тоді ж громада звернулася до відділу у справах релігій при Вінницькій ОДА з проханням зареєструвати зміни в Статуті та видати дублікати документів, які загадково зникли.

Однак факт переходу парафії з УПЦ (МП) у Київський Патріархат, як повідомляє Релігійно — інформаційна служба України з посиланням на офіційний сайт Вінницької єпархії УПЦ КП, не сподобався начальнику відділу у справах релігій при Вінницькій ОДА Ігорю Салецькому. У своїй письмовій відповіді о. Станіславу Березі від 25 жовтня 2011 року, Ігор Салецький написав, що у селі, мовляв, існує конфліктна ситуація, а тому він направляє запит до Міністерства культури України та затримує внесення реєстраційних змін до статуту громади села Рахни-Лісові.

Настоятель храму, відтак, змушений був підготувати довідки, що ситуація у селі спокійна і немає жодних протистоянь.

Відповідно до ст.19 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» керівник релігійної громади о. Станіслав Береза також звернувся до відділу у справах релігій Вінницької ОДА з запитом щодо можливості ознайомитися із запитами до Міністерства культури, на які є посилання у відповіді Ігоря Салецького. Священик хотів зрозуміти підстави для дій Салецького. Проте керівнику громади УПЦ КП жодної відповіді так і не надали.