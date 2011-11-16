В Гавришівці презентовано повітряних «Дельфіна» та «Фермера»

У цьому році на державному підприємстві «ОАРП «Одесавіаремсервіс» почали збирати легкий багатоцільовий літак С09 «Дельфін» і спеціалізований літак для проведення авіаційно-хімічних робіт «Фермер-300». Літак С09 «Дельфін» призначений для проведення професійного відбору, професійної орієнтації і початкової льотної підготовки льотчиків, виконання польотів місцевими повітряними лініями і з метою моніторингу земної і водної площ.

- Переконаний, що спеціалізований сільськогосподарський літак «Фермер-300» - саме те, чого так не вистачає українським фермерам та сільськогосподарським підприємствам, - наголосив директор ДП МОУ «Одесавіаремсервіс» Віталій Юхачов. - Адже цей літак має раціональну та просту конструкцію, до того ж орієнтований на серійне виробництво. За своїми технічними характеристиками він нічим не поступається кращим світовим зразкам сільськогосподарської авіації, а за економічністю та ефективністю обробки полів значно ефективнішій і раціональніший за такі відомі літальні апарати, як «Бекас», «Аеропракт», Ан-2 тощо. А літак "Дельфін" у майбутньому має забезпечити навчання курсантів-льотчиків Повітряних Сил, які починають свою льотну практику на літаках Як-52.

На літак «Дельфін» вже є перше замовлення для Кіровоградської льотної академії. Розраховують на цей літак і прикордонники, і гідрометеорологи, адже він дуже зручний для виконання польотів з метою моніторингу стану земної та водної поверхні.

За словами директора спеціального проекту Віктора Стрельнікова, технічне обслуговування літака «Фермер-300» відбуватиметься у Гавришівці. Планують запустити в дію проект у 2013 році, коли визначаться із сертифікацією, замовленням та порядком фінансування. Вартість літака «Фермер-300» 170 тисяч доларів.