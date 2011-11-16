Фахівці Національного ботанічного саду проведуть "чистку" парку у Северинівці

Працівники Національного Ботанічного саду імені М. Гришка побували з робочим візитом у селі Северинівка Жмеринського району на запрошення Подільської агенції регіонального розвитку (ПАРР). Професор Віктор МЕЛЬНИК із колегами досліджував стан місцевого двохсотлітнього парку, спроектованого видатним ландшафтним архітектором Діонісієм Мак-Клером на замовлення графа Северина Орловського.

За словами Віктора МЕЛЬНИКА, ірландський вчений в своїй науковій праці зазначав, що парк у Северинівці є найкраще збереженим. Також київський професор зауважив, що на території цього парку є велике розмаїття видів дерев, якого немає в жодному парку, створеному Діонісієм Мак-Клером. Проте в останнє століття в Северинівському парку не здійснювалась реновація та чистка дерев, тому зараз він більше нагадує ліс.

Наразі ПАРР працює над пошуком інформації щодо рослинності, яка була наявна тут за часів створення парку (значну частину екземплярів тоді було вивезено до ботанічний саду О. Фоміна при Київському університеті ім. Шевченка) та готує план ревіталізації парку.