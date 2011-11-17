Білл-борди з центру Вінниці приберуть

Департамент архітектури, містобудування та кадастру міськради розробив Порядок розміщення зовнішньої реклами в місті Вінниці.

Відповідно до нового документу у Вінниці відбудуться певні зміни із розміщенням та виглядом зовнішньої реклами. Біл-борди та сіті-лайти розміщуватимуться винятково за схемами, які будуть розроблені та затверджені у грудні.

Окрім цього, у центральній частині міста максимальний розмір рекламних площин складатиме 9 кв.м. Отже, біл-бордів тут більше не буде.

У Порядку також прописаний чіткий і зрозумілий процес демонтажу площин після закінчення дії дозволу, а також передбачено відповідальність за порушення умов дозволу. Усі ці кроки допоможуть впорядкувати зовнішню рекламу у Вінниці, рекламних площин буде менше і матимуть вони новий, сучасний вигляд.

У зв’язку із тим, що кількість рекламоносіїв буде скорочуватись, у мерії операторам зовнішньої реклами запропонували самим визначати, скільки площин залишиться у кожного підприємця, об’єднавшись у офіційний орган та прийнявши офіційне колегіальне рішення.