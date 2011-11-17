Комісія облради на засіданні переймалася дорогами

16 листопада відбулося чергове засідання постійної Комісії Вінницької облради з питань містобудівної діяльності, розвитку населених пунктів і благоустрою територій. Говорили про хід виконання Комплексної програми будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання автодоріг. Програма комплексна і діє аж до 2012 року. Відповідно до цієї Програми першочерговими завданнями є будівництво, реконструкція і ремонт доріг для забезпечення ЄВРО-2012, ремонт соціально важливих зруйнованих доріг, відновлення пошкоджених повінню у 2008 та 2010 років доріг і мостів, ремонт доріг на підходах до Києва, завершення будівництва довгобудів, будівництво під'їздів до сільських населених пунктів.

За рахунок коштів субвенції з Державного бюджету місцевим бюджетам, що спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах, на 2011 рік на поточний ремонт доріг у Вінницькій області передбачено 217 мільйонів гривень, проте на сьогодні виділено державою більш ніж 172 мільйони гривень, з обласного бюджету – 2 мільйони.

- І хоча на сьогодні освоєно коштів на 25 мільйонів більше, їх загалом катастрофічно не вистачає, - зазначає начальник Служби автодоріг у Вінницькій області Ігор Франчук. – Великих коштів стає утримання та поточний ремонт автодоріг, особливо у зимовий період. Тому ми чекаємо прийняття Держбюджету на 2012 рік, і тоді вже зможемо визначитись, які дороги зможемо утримувати за рахунок кредитних коштів в наступному році.

В ході виконання багаторічної програми було виконано будівництво автодороги Житомир-Могилів-Подільський через Вінницю в обхід Калинівки, частково ремонт на автошляху Стрій-Тернопіль-Кіровоград-Знамянка, зроблено переправу Немирів-Ямпіль, цього року розпочато ремонт мосту у Жмеринському районі, с.Токарівка.

За рішенням комісії, інформацію щодо ходу виконання програми було взято до відома і надано пропозицію головою комісії Миколою Андрусишиним до Вінницької обласної ради щоб не тільки райдержадміністрації, а й райради приймали участь в розробці нової програми. А хід виконання діючої програми і надалі залишатиметься на контролі постійної Комісії Вінницької облради з питань містобудівної діяльності, розвитку населених пунктів і благоустрою територій.