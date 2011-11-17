Спорудження “Вінницького бройлера” зупинили через недбалість

Під час проведення планової перевірки щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці субпідрядних будівельних організацій, які виконують будівельно-монтажні роботи на будівельних майданчиках «Птахофабрики «Вінницький бройлер» у місті Ладижині було виявлено 78 порушень.

Зокрема, під час перевірки ТОВ «Євроремонтбуд» м. Київ, яке здійснює будівельно-монтажні роботи на майданчику забійного комплексу «Птахофабрики «Вінницький бройлер» було виявлено 17 порушень. А саме: працівники підприємства не пройшли періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці; посадові особи підприємства теж не пройшли періодичне навчання та перевірку знань з питань охорони праці; працівники не користуються запобіжними поясами та страхувальними канатами; не застосовуються засоби індивідуального захисту при виконанні робіт з електроінструментом; не визначені сигнальними огорожами зони потенційно небезпечних виробничих факторів.

Аналогічні порушення виявлено і під час перевірки ТОВ «Рітім — Гресо» м. Бровари, ТОВ «СТ ГРУП» м. Київ, ПП «ЮГ буд В» м. Київ та ТОВ «Сіті Інжиніринг Системс» м. Київ. Слід зазначити, що жодна з вищезгаданих будівельних організацій не має дозвільних документів на виконання будівельно-монтажних робіт.

Головним державним інспектором управління Держгірпромнагляду по Вінницькій області було призупинено виконання будівельно-монтажних робіт п’ятьом організаціям. На усунення порушень викладених у приписах дається 30 днів, після чого буде проведено позапланову перевірку цих підприємств.