Вінницька ялинка йде на рекорд України

Головна міська новорічна ялинка сягатиме 24 метрів. Вона буде розташована у Центральному парку культури та відпочинку ім. Горького. Про це провідомив УНІАН-Вінниччини Директор департаменту комунального господарства та благоустрою Ігор Корольчук. Ще одна міська ялинка радуватиме вінничан у Парку Дружби народів. Перша має каркас 18 метрів. Збільшити її довжину планують за рахунок 6-7 метрової ялинки-красуні. У Вишеньському парку - 7 метрів. Займатиметься монтажем ялинок міське підприємство «Вінницязеленбуд». На ці роботи заплановано витратити близько 437 тисяч гривень. За ці гроші будуть закуплені і новорічні прикраси для красуні.

Вінничан очікує два офіційних відкриття ялинок. За словами заступниці міського голови з гуманітарних питань Валентини Балицької, 19 грудня, на день Святого Миколая, відкриється перша ялинка у парку Дружби народів. Офіційне відкрииття головної міської ялинки у Центральному парку заплановано на 25 грудня. Обидві ялинки працюватимуть впродовж новорічних свят до 14 січня. Валентина Балицька ще тримає секрет щодо запланованої розважальної програми і тих колективів, які запрошені на участь у новорічних вечорах.

