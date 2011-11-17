На молоко і м'ясо ціни ростуть, а зерно продавати невигідно

Аграрії стурбовані сезонним зменшенням цін на продукцію рослинництва. У жовтні проти вересня подешевшали зернові та зернобобові - з 1425 до 1393 грн. за тонну та олійні культури — з 3484.1 до 3365.0 грн. за тонну.

Ціна реалізації картоплі також зменшилась (з 2157.5 до 1969.5 грн. за тонну). Власне, як і овочів загалом( з 4626.5 грн/т до 4503.8 грн/т).

Натомість подорожчали цукрові буряки: у вересні господарства постачали сировину цукрозаводам по 370.8 грн./т, у жовтні — по 389.3.

Що ж стосується продукції тваринництва, то з початку року ціна на неї стійко зростає. Якщо худобу та птицю (в живій вазі) у січні на Вінниччині можна було придбати з розрахунку 9735.2 грн/т, то у жовтні — вже за 11715.4 грн/т.

З огляду на сезон також дорожчають яйця — 396.6 грн. за тис. штук у жовтні проти 361.4 у вересні.

Ціни на молоко після літнього спаду повернулись до січневих покзників — 2964 грн. за тонну.