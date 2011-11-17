Запрацював обіцяний сайт контролю перевіряльників

На засіданні Ради підприємців при міському голові вінницькі бізнесмени ознайомились із концепцією сайту для публічності процесу перевірок контролюючими органами та внесли ряд пропозицій стосовно розділів, які повинні міститись на цій web- сторінці.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Сайт складатиметься з двох частин. Перша міститиме роз’яснювальні матеріали, які включатимуть інформацію про правила перевірок, підстави для їх проведення та нормативно-законодавчу базу. Друга – матиме форму звернень, заповнюючи яку підприємець самостійно обира, чи вказувати своє прізвище та дані, чи залишити анонімне звернення.

Форма звернення включатиме також тип суб’єкта підприємництва, місце проведення перевірки, контролюючий орган, який здійснює перевірку, вид перевірки (планова, позапланова тощо) та підстави для її проведення.

- Крім того, вказуватиметься також початок і кінець перевірки, її наслідки та документ, який можна прикріпити до звернення (аудіо, відео, фотоматеріали), – зазначив директор департаменту інформаційних технологій Вінницької міської ради Олександр Риженко. – На основі залишених даних інформація одразу потрапляє на сайт та стає доступною для будь-кого.

Наразі розробники сайту працюють над створенням аналітики по зверненнях, аби кожен міг здійснити аналіз по кількості та типах звернень, кількості перевірок в розрізі різних служб та даних, які вносяться підприємцями.

Підприємці підтримали створення такого сайту та внесли свої пропозиції стосовно його наповнення. Зокрема було запропоновано вказати на Інтернет-ресурсі телефони «гарячих ліній» усіх контролюючих органів, за якими підприємці можуть звертатись у разі, якщо, на думку бізнесменів, перевірки були несанкціонованими або ж проводились без дотримання чинного законодавства.

Крім того, за ініціативи підприємців, на цьому ж ресурсі буде створено окремі списки служб, які мають право здійснювати перевірки та тих організацій, яким дозволяється перевіряти лише в окремих випадках (відповідні рішення суду тощо).