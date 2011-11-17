Брати Капранови "поділяться" таємницями щоденника секретарки

Роман здивує прихильників творчості Братів – адже він не схожий на те, що ми звикли бачити у їхньому виконанні. Це не містичні оповідання, це – психологічний роман. За завісою, яку привідкриває нам головний герой, представник так званої «еліти», все як на долоні: політика, бізнес, хитромудрі схеми, гроші, хабарі, підстави, шоу-бізнес, коханки… Це – своєрідне щеплення для читачів, щоб вони могли бачити нашу державу такою, якою вона насправді є, а не такою, якою її нам показують.

«Усі факти, що їх описано в романі, є справжніми. Але усі герої є вигаданими. Збіги, здогадки, в тому числі і правдиві, ми залишаємо цілком на сумлінні читача», – попереджають автори. Одного разу світ головного героя роману «Щоденник моєї секретарки» починає руйнуватися – настає час великого бізнесового та політичного переділу, гаряче літо 2004-го...

Презентація відбудеться у книгарні Є, вул. 50-річчя Перемоги, 26, о 18.00. Вхід вільний