«Свобода» ініціює референдум

17 листопда на Театральній площі активісти "Свободи" встановили намети і провели інформаційний пікет, - повідомляє прес-служба Вінницької обласної організації «ВО «Свобода». Участь в акції взяв голова Вінницької міської організації ВО "Свобода", депутат Вінницької міської ради Володимир Базелюк. Крім того, свободівці поширювали листівки про неприпустимість торгівлі українською землею сільськогосподарського призначення.

"Свобода послідовно відстоює ідею ухвалення справедливого Закону України про землю, який слугуватиме не олігархам і чужинцям, а українському громадянину, - говорить Володимир Базелюк. - Ми проводимо по всій Україні народні збори ініціативних груп із проведення референдуму з цього питання. Землею сільськогосподарського призначення як загальнонародною власністю торгувати не можна, бо це – життєвий простір нації. Земельна афера влади є чітко продуманою політикою, в результаті якої на українців чекатиме остаточне зубожіння і втрата національної перспективи. Тому ми виступаємо категорично проти будь-яких ініціатив щодо запровадження в Україні ринку землі».