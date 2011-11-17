Фонд братів Кличків шукає найкращий студентський актив Вінниччини
Переможці конкурсу отримають грант
Задля посилення студентської активності та підтримки соціально важливих ініціатив студентства БО «Фонд братів Кличків» оголошує проведення всеукраїнського конкурсу «Кращий студентський актив». До участі у конкурсі запрошуються органи студентського самоврядування, студентські ради та об’єднання ВНЗ України.
Метою конкурсу є визначення та нагородження організації студентського самоврядування яка досягла успіхів у наступному:
1. реалізації соціально важливих проектів і програм;
2. вирішенні освітніх та соціально-побутових проблем студентів;
3. участі у позанавчальному житті студентів;
4. інформуванні студентів про діяльність органів студентського самоврядування;
5. створенні міжвузівських, міжрегіональних і міжнародних зв'язків;
6. взаємодії органів студентського самоврядування та органів управління освітнього закладу з органами державної влади у реалізації суспільноважливих ініціатив молоді.
Детальна інформація міститься на сайті http://www.klichkofund.org.ua. Конкурс триває з 17 листопада 2011 по 25 січня 2012 р.
Переможці конкурсу отримають від організаторів грант на підтримку студентської організації, а керівник організації зможе стати членом делегації за участі Віталія Кличка у міжнародній конференції з питань самоврядування.