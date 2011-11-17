Знайдено втікача з місця пригоди

16 листопада, о 17.40, на автошляху Вінниця-Гнівань-Тиврів, біля Вінницького обласного тубдиспансеру, розташованого по Гніванському шосе, водій невідомого автомобіля, допустив наїзд на 34-річного пішохода, жителя Хмельницького району.

Внаслідок ДТП, постраждалий з численними тілесними ушкодженнями був госпіталізований до реанімаційного відділення Вінницької міської клінічної лікарні.

Як повідомляє СПР ДАІ УМВС України у Вінницькії області, на місці скоєння дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці виявили дзеркало заднього виду, фрагменти скла переднього лівого покажчика поворотів, пластмасовий фрагмент білого кольору, який знаходиться під передньою лівою фарою. З уламків від автомобіля причетного до скоєння ДТП було встановлено, що чоловік потрапив під колеса мікроавтобусу «Форд Транзит» білого кольору.

З метою встановлення та затримання водія, який збив пішохода та зник з місця події, працівниками міліції було введено план "Перехоплення".

Мікроавтобус було знайдено в одному з гаражних кооперативів Вінниці. З моменту аварії водій встиг поміняти розбиту фару та покажчик повороту, зняти капот для ремонту та фарбування. Встановити власника автомобіля вже не склало проблем.

Власник мікроавтобусу повідомив, що автомобілем керує його 23-річний син. У розмові по телефону інспектори ДАІ переконали хлопця, що йому потрібно під’їхати до залишеного автомобіля і добровільно зізнатися у скоєному. Той не сперечався, лише пояснив, що злякався, тому і утік. Було темно, пішохода побачив посередині проїзної частини дороги перед самим автомобілем. Різко звернув праворуч, але місця для маневру виявилося мало, тому зачепив чоловіка лівою стороною автомобіля.

За фактом ДТП порушено кримінальну справу. Проводяться слідчі дії. Автомобіль поставлений на арештмайданчик.