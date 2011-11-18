До кінця року “відсуджені” пенсії чорнобильцям не нараховуватимуть

Чорнобильці, які відсудили пільгові пенсії, на Вінниччині поки що в облогу ПФУ брати не збираються.

Проте привід для невдоволення у них з'явився знову. На виконання постанови Кабміну, обчислювальний центр, який розпробив програму нарахування пенсій, 1 листопада відключив код, за яким велось нарахування чорнобильських пенсій за ухвалою суду. І до кінця бюджетного року нарахувань і виплат цих коштів не буде. Якщо їх передбачать у Бюджетв на наступний рік, то 2012 виплати можуть поновити.

Загалом, ПФУ виявився заручником популістських і нефахових рішень законотворців, а також довільне трактування судами чинного законодавства на користь пільговиків. Цим користуються юристи, чиї гонорари за виграні справи обчислюються в розмірі 50% відсудженирх сум. Йдеться про десятки і сотні тисяч гривень.

Начальник Головного управління Пенсійного фонду у Вінницькій області Микола Черненко навіть заявив, що теж готовий піти у відставку, як його колеги з Івано-Франківської та Донецької областей, якщо чорнобильцям та дітям війни будуть виплачуватись кошти згідно судових рішень.

Між іншим, із 520 тис. пенсіонерів Вінниччини “чорнобильську” пенсію отримують 384 особи, з них 211- за рішенням суду.

Микола Черненко припас також кілька “теплих слів” на адресу нардепа Олега Ляшка за лист до губернатора з вимогою звільнити його з посади. На думку очільника обласного ПФУ, нардеп замість бігати з лопатою під Кабміном мав би писати закони, через які не доводилось би ганяти людей по судах.