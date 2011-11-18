Міського центру зайнятості на Келецькій не буде

Вінницький міський центр зайнятості по вулиці Келецькій швидше за усе не будуватимуть. Мешканці будинків №39, 41 і 57, які оточують занедбаний стадіон, на громадських слуханнях своєї згоди на зведення семиповерхівки не дали. І хоча на зібрання прийшли всього 17 активістів, вони відстояли позицію своїх сусідів.

Обласний центр зайнятості вирішив перейняти практику великих міст і звести центри обслуговування безробітних в одну адмінспоруду. Будувати міський центр зайнятості планували за кошти з соціальних фондів. Місце обирали з огляду на зручні транспортні комунікації.

У проектній документації Центру передбачалось, що за адмінбудинком зведуть інший, сучасний стадіон. Але мешканців навколишніх багатоповерхівок це не влаштувало. Як і висота споруди, що затулятиме сонце, та розташування в основі майбутнього фундаменту плавуна. Мовляв, будинки навколо старі, тому під час будівництва неминуче підуть тріщинами. Проектна ж документація ймовірного забудовника, за словами чиновників з міськвиконкому, цілком відповідає усім чинним будівельним нормам.

Хоча громада і вирішила, що будівництва у себе під вікнами не хоче, остаточне рішення все одно за міською радою. Прецедентів, коли б міська влада ігнорувала рішення мешкаканців, останніми роками не було. Але у Генплані забудови міста ця ділянка таки відведена під будівництво. Відтак, поява якогось об'єкту на стадіоні по вулиці Келецькій - лише справа часу.