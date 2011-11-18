На Вінниччині «МНСники» бавилися в ляльки

В актовій залі УМНС у Вінницькій області відбулася прем’єра пізнавальної вистави-гри для дітей «Щоб не сталося біди – будь завжди уважним ти!». Казкові герої, у ролі яких виступили артисти театру «Арлекін», розповіли малечі про правила безпечної поведінки.

- Діти – не тільки найвимогливіші, але й найщиріші глядачі, – зауважив головний рятувальник області Руслан Шевчук, – тому найоб’єктивнішою оцінкою започаткованої нами справи є реакція цих маленьких громадян. А вона – просто вибухова.

Затверджуючи сценарій, який розробили співробітники Центру пропаганди УМНС спільно із артистами театру, я був впевнений, що малятам ця вистава буде до вподоби, проте на такий успіх – ми не очікували.

Рятувальники та артисти театру «Арлекін» не просто подарували дітям радість і незабутні враження від зустрічі із казкою. За цих 45 хвилин малеча дійсно засвоїла ази безпечної поведінки у лісі, а, значить, отримала знання, які у подальшому допоможуть зберегти найцінніше – життя.

Того ж дня з рук начальника УМНС отримали грамоти особливі гості прем’єри – лауреати конкурсу «Рятувальник очима дітей», - повідомляє прес-служба УМНС у Вінницькій області. Руслан Шевчук побажав юним митцям і надалі творити заради безпеки. Та запросив юних помічників до співпраці у велику родину рятувальників.