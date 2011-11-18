Відбудеться ювілейний фестиваль національних культур Вінниччини

Сьогодні, 18 листопада у концертній залі «Плеяда» проходитиме ювілейний, десятий, фестиваль національних культур «Подільські барви». Концерт за участю творчих колективів національно-культурних товариств Вінниччини розпочнеться о 15-й годині. Вхід вільний.

Участь в заході візьме заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова.

Такий фестиваль, за словами начальника відділу у справах національностей облдержадміністрації Алли Рати́нської, є щорічним і дає можливість познайомити вінничан з пісенною творчістю і традиціями етнічних поляків, євреїв, чехів, білорусів, які проживають у Вінницькій області.

- Сьогодні в області зареєстровано 67 національно-культурних товариств, - зазначила Алла Ратинська в ефірі радіо «Місто над Бугом». – Серед них найчисельніші – польські, яких 18, єврейські – 17, по 6 товариств – російських, білоруських, ромських. Також на території Вінницької області діють німецьке, вірменське, грузинське, литовське, азербайджанське товариства. Усі вони дбають про свою національно-культурну спадщину на території України і постійно беруть участь у подібних заходах.