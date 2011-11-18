В який район поїде реанімобіль за мільйон?

Для пілотних регіонів Міністерство охорони здоров`я закупило майже 290 автомобілів швидкої допомоги.

Як передає УНІАН, про це повідомив міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО на брифінгу у столиці.

«Ми купили машини класу В - це лінійні бригади. І машини класу С – реанімаційні машини. Це добре оснащені транспортні засоби, які дадуть змогу нашим колегам вчасно приїжджати, друге - дають ширший спектр надання меддопомоги», - повідомив О.АНІЩЕНКО.

Транспортні засоби укомплектують відповідно до європейських стандартів. Дефібрилятори, апарати вентиляції легень і кардіографи - завдяки цьому обладнанню лікарі зможуть ефективніше допомагати тяжкохворим. Принаймні, на це сподіваються у МОЗ.

До речі, наприклад, один реанімобіль коштує майже мільйон гривень.

За словами міністра, МОЗ працює над поліпшенням матеріально-технічного стану системи охорони здоров`я, зокрема в пілотних регіонах.

«Перший етап - створення мережі первинної медичної допомоги. Для цього, для пілотних регіонів, виділено 327,3 млн. грн. Здебільшого ці гроші будуть направлені на закупівлю обладнання, буде куплений транспорт..., щоб лікар за одиницю часу зміг обслужити найбільшу кількість пацієнтів, незалежно від того, де вони живуть, близько чи далеко від лікувальної установи», - сказав О.АНІЩЕНКО.