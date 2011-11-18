"Ушастый нянь" виробляють у Вінниці

ПрАТ “Вінницяпобутхім” повністю модернізувало виробництво і наразі вивело обсяги випуску прального порошку шести марок на рівень радянських часів. Загалом за дев'ять місяців 2011 року підприємство випустило продукції на суму 328 784 тис. грн . Обсяги реалізації проти торішнього склали 126%.

Зокрема, вінницькі “хіміки” виробляють безфосфатну продукцію ТМ “Ушастый нянь”, призначенену для прання дитячих речей.

Як повідомив голова правління ПрАт Віктор Кузін, “Вінницяпобутхім” інвестував у придбання та монтаж імпортного обладнання — технологічної лінії з виробництва нових рідких мийних засобів - 30 млн. гривень. Відтак, з вересня тут випускають ще й гелі для миття посуду, скла і дзеркал, для чищення поверхонь на кухні та у ванній.

Інвестиції в модернізацію виробництва у 2012 році очікуються у розмірі 40 млн. гривень.

З огляду на специфіку підприємства, показово, що виробничий процес тут повністю автоматизовано. Лінію обслуговують всього 5 працівників на зміну. До речі, середня платня працівників підприємства — 4.5 тис. гривень. Всього ж завод забезпечив роботою 350 вінничан.

ПрАТ “Вінницяпобутхім” входить до складу корпорації “Невская косметика”(РФ). Головне підприємство Корпорації розташоване у Санкт-Петербурзі, ще один завод побутової хімії у м. Іркутськ.