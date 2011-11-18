Обсяги введеного в експлуатацію житла скоротилися на 2,2%

За 9 місяців 2011 року у Вінницькій області введено в експлуатацію 200,6 тис. кв. м загальної площі житла, що на 2,2%, або на 4,512 тис. кв. м, менше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Головному управлінні статистки у Вінницькій області.

Із загальної площі введеного в експлуатацію житла 54,4 тис. кв. м (або 27,1% загального обсягу житла) - індивідуальні (садибних) житлові будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і споруди, прибудов до них, які побудовані без дозволу на виконання будівельних робіт.

Значну частку (68,1%) загального обсягу житла введено в експлуатацію в одноквартирних будинках, 29,3% - у будинках з двома та більше квартирами і 2,6% - у гуртожитках.

За звітний період зросли обсяги житла, побудованого в будинках з трьома та більше квартирами (у 1,3 рази).

Питома вага житла, введеного в експлуатацію у міських поселеннях, склала 67,7% загального обсягу (за 9 місяців 2010 року - 67,2%), у сільській місцевості - 32,3% (за 9 місяців 2010 року - 32,8% ).

У Вінниці введено 43,6% загального обсягу житла, ще 40,4% - у м. Хмільнику та Вінницькому, Тиврівському, Барському районах.

За рахунок коштів державного бюджету за 9 місяців 2011 року житлові будинки не вводилися.

Із загальної площі введеного в експлуатацію житла 182,6 тис. кв. м склала площа квартир, 18,0 тис. кв. м - площа гуртожитків і приріст площі існуючих квартир за рахунок реконструкції і розширення.

Серед збудованих квартир переважають двокімнатні (27,1% від загальної кількості), трикімнатні (26,6%) та однокімнатні (20,6%) квартири.