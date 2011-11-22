Студенти Вінницького ВПУ №4 провели фестиваль борщу та сала

09:02, 22 листопада 2011
Вінниця
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Збирали кошти для малозабезпечених

Фестиваль борщу та сала відбувся у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі №4.  Під час заходу презентували 14 видів найголовнішої української страви. У рамках фестивалю відбувся також благодійний ярмарок «Небайдужі серця», на якому студенти реалізовували власноруч приготовлені пироги, тістечка, консерви, інші продукти, а також гончарні вироби, м’які іграшки, ручної роботи прикраси, вироби із соломки.  Виручені кошти передадуть студентам із малозабезпечених сімей та сиротам.

- Фестиваль борщу та сала ми проводимо вже втретє, - зазначив заступник директор ВМВПУ №4 Борис Московський. -  Але це не просто яскраве видовище із дегустуванням традиційних українських страв, а ще й благодійна акція.  Позаторік, під час першої благодійної ярмарки, зібрали 6 тис. грн., торік – 10 тисяч. Не менше плануємо зібрати і цього року.
Організатор свята присмачили дійство ще й запальними українськими піснями. Родзинкою фестивалю стала прем’єра пісні «Ой, місяченьку» у виконанні вокального гурту викладачів училища «Джерело» (кер. Ольга Янушкевич).

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