Студенти Вінницького ВПУ №4 провели фестиваль борщу та сала

Фестиваль борщу та сала відбувся у Вінницькому міжрегіональному вищому професійному училищі №4. Під час заходу презентували 14 видів найголовнішої української страви. У рамках фестивалю відбувся також благодійний ярмарок «Небайдужі серця», на якому студенти реалізовували власноруч приготовлені пироги, тістечка, консерви, інші продукти, а також гончарні вироби, м’які іграшки, ручної роботи прикраси, вироби із соломки. Виручені кошти передадуть студентам із малозабезпечених сімей та сиротам.

- Фестиваль борщу та сала ми проводимо вже втретє, - зазначив заступник директор ВМВПУ №4 Борис Московський. - Але це не просто яскраве видовище із дегустуванням традиційних українських страв, а ще й благодійна акція. Позаторік, під час першої благодійної ярмарки, зібрали 6 тис. грн., торік – 10 тисяч. Не менше плануємо зібрати і цього року.

Організатор свята присмачили дійство ще й запальними українськими піснями. Родзинкою фестивалю стала прем’єра пісні «Ой, місяченьку» у виконанні вокального гурту викладачів училища «Джерело» (кер. Ольга Янушкевич).