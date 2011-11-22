Санаторії “Авангард” та “Хмільник” повертатимуть державі через суд

Прокуратура області подала до Господарського суду Вінницької області 2 позови в інтересах Фонду держмайна України. За допомогою служителів Феміди у державну власність намагаються повернути санаторії “Авангард” та “Хмільник”.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Отож, обласна прокуратура позиваєьться до виконкому Немирівської міської ради та АТ "Укрпрофоздоровниця" про визнання рішень виконкому недійсними, скасування свідоцтв про право власності на майновий комплекс санаторію "Авангард", визнання права власності за державою в особі Фонду державного майна України.

Також подано позов до виконкому Хмільницької міської ради та АТ "Укрпрофоздоровниця" про визнання частково недійсним рішення виконкому, скасування свідоцтва про право власності на майновий комплекс санаторію "Хмільник", визнання права власності за державою в особі Фонду державного майна України.