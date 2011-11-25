Родіону Скалецькому на малій Батьківщині встановили погруддя

З нагоди 112-ої річниці з Дня народження одного із відомих самодіяльних композиторів Вінниччини, видатного фольклориста, педагога, уродженця Бершадщини - Родіона Андрійовича Скалецького, відбулося урочисте відкриття погруддя композитора у Бершаді. Захід проходив на території районного краєзнавчого музею та Бершадської дитячої музичної школи, яка із 2009 року носить ім’я славетного композитора.

Репертуар хорів Р.А. Скалецького складав понад 80 творів, серед яких і його власні. В 1955 році в Москві, де Родіон Андрійович виступав на конференції з доповіддю по музичному вихованню, його було відзначено дипломом.

Працював методистом музичного виховання у Вінницькому інституті удосконалення вчителів, відповідальним секретарем обласного відділення музичного хорового товариства. У 1970 році композитор залишає роботу та виходить на пенсію. Він до останнього подиху (помер 24 березня 1984 р.) переписував та давав лад своєму віковому ужинку, в якому виявилось 598 творів, з них 373 – друкованих, а 225 – в рукописах.

Створені ним пісні виконують учасники художньої самодіяльності, а також професійні колективи. За роки своєї творчої праці композитор написав близько 100 оригінальних творів, обробив багато народних пісень.