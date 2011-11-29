Вінничани готуються до «ПЕРЕОБЛІКУ»

«Переоблік» - акція протесту представників малого та середнього бізнесу пройде у Вінниці 1 грудня. Її організатори – представники всеукраїнської громадської організації «Громадянський рух «Вперед!».

До вінничан в цій акції приєднаються їхні колеги із Хмельницького, Житомира, Кіровограда та Київської області. Про це повідомила координатор акції Ірина Касьян. За її словами, 1 грудня підприємці протестуватимуть проти введення в дію з 1 січня 2012 року нового податкового кодексу. Вона переконана, що саме цей Кодекс – є зашморгом для більшості самозайнятих представників бізнесу. «Сьогодні, згідно із проведеним дослідженням у тіні знаходяться понад 58% дрібних підприємців».

1 грудня представники «Громадянського руху «Вперед» пропонують підприємцям о 12.00 – повісити на своїх робочих місцях таблички із написом «Переоблік» і припинити до 14.00 роботу. І на ці дві години приєднатися до своїх колег на площі Стуса біля Книжки. За словами Ірини Касьян у день акції у Вінниці очікують близько 5 тисячі учасників.