Відповіді на складні питання про ВІЛ/СНІД шукайте на www.aidscenter.org

1 грудня у Всесвітній День боротьби зі СНІДом у Вінниці презентували веб-ресурс, на якому можна буде дізнатись вичерпну інформацію про ВІЛ-інфекцію та все, що з нею пов'язане.

Як повідомив головний лікар Вінницького обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом Ігор Матковський, розроблений установою сайт http://www.aidscenter.org не лише розповідатиме продіяльність Центру, а й стане методичним посібником для усіх медиків та соціальних працівників, які з огляду на специфіку їхньої діяльності так чи інакше стикаються з цією недугою.

А найголовніше, він слугуватиме вичерпним джерелом фахової інформаліці для загалу. Ресурс міститиме відомості про правові акти, які регулюють життчя людей з ВІЛ/СНІД, відомості про всі новації в лікуванні хвороби. А головне — передбачені відповіді фахівців центру на анонімні запитання, які людина почасти боїться вимовити вголос навіть наодинці із собою.

Такий формат роботи суттєво полегшить життя людям, котрі стикнулися зі ймовірністю інфікування, або вже ВІЛ-позитивні. Досі така функція покладалась лише на телефон довіри Центру.