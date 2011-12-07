Турнір на призи ... 82-річного ветерана

У спортивному комплексі Вінницького медичного університету пройшов перший турнір з волейболу на призи засновника місцевої волейбольної школи, першого майстра спорту СРСР з волейболу на Вінниччині Петра Васильовича Поветкіна. Він народився 6 лютого 1929 року у місті Ош (Киргизія). З 1952 року у Вінниці: служив в Збройних силах країни, закінчив педагогічний інститут, працював тренером спортивної школи, викладачем і тренером медичного університету, а останні 20 років – викладачем фізичного виховання і військової підготовки Вінницького училища культури і мистецтв ім. Леонтовича.

Відкрив турнір сам Петро Поветкін, який зробив першу подачу у грі між командами ОДЮСШ і «Еко-Дім». У фінальній грі «Еко-Дім” поступилась переможцю – команді підприємства «Ковінько-ковбаси». У грі за 3-е місце команда «Савой» (готелю «Вінниця») перемогла молодих волейболістів обласної спортивної школи. У цьому представницькому турнірі грали 5 майстрів спорту. Це Ігор Новиков, Дмитро Ніколаєв, Валерій Копилов і Іван Никорюк (всі – «Ковінько-ковбаси») і Васіб Талібов («Савой»).

Всі гравці були нагороджені пам’ятними медалями, а Петро Васильович за проведення турніру отримав пам’ятні подарунки та теплі слова від голови міського спорткомітету Сергія Краєвського, голови обласного відділення НОК України, заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Федора Новіка, ректора медичного університету, академіка НАМН України Василя Мороза, командувача повітряних сил збройних сил України, генерал – полковника Сергія Онищенка, президента обласної федерації волейболу Миколи Чумака.