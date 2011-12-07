Мер поставив у приклад спортсменів з обмеженими фізичними можливостями

До Міжнародного дня захисту людей з інвалідністю у мерії традиційно вітають спортсменів з обмеженими фізичними можливостями, які демонструють вагомі досягнення у спортивному житті міста. 2 грудня у залі засідань 25 представників інваспорту нагородили грошовими преміями, грамотами від міської ради та її виконавчого комітету, сувенірами від комітету по фізичній культурі і спорту Вінницької міської ради.

Департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Вінницькі представники інваспорту є чемпіонами і призерами чемпіонатів України, Європи та світу з різних видів спорту. Зокрема із плавання, голболу, легкої атлетики, шашок та шахів, кульової стрільби, пауерліфтингу, греко-римської боротьби, футболу та більярду.

Вітаючи спортсменів, міський голова Володимир Гройсман побажав подальших перемог і вибороти право брати участь у Параолімпіаді, яка проходитиме наступного року у Лондоні.

- Приємно бачити людей, які мають міцну силу волі, яку варто брати за приклад іншим, - зазначив очільник Вінниці. - Ви як ніхто можете навчити, як потрібно жити, як потрібно творити, як потрібно займатись спортом. Від вас йде надзвичайна самовіддача, ви як ніхто розумієте, що таке перемога. Я вірю в вас і вірю в ваші перемоги.

Загалом, українські параолімпійці, незважаючи на обмежені фізичні можливості, продовжують здобувати переможні місця у змаганнях різного рівня. На останній Х зимовій Параолімпіаді у Ванкувері збірна України поділила третє місце зі спортсменами з Канади. Українська збірна привезла додому 19 завойованих медалей (5 золотих, 8 срібних, 6 бронзових).